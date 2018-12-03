رياضة | رسميا.. اعتماد تقنية الـVAR بداية من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. اعتماد تقنية الـVAR بداية من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت اللجنة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أن بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الجاري ستشهد استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد في الأدوار الإقصائية. وذكر موقع فوتبول إسبانيا، أن "يويفا" قرر اعتماد تقنية الـVAR بداية من دور ثمن النهائي والذي ينطلق بداية من شهر فبراير المقبل. وسبق لرئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكساندر سيرفين، أن أشار إلى أن تقنية حكم الفيديو المساعد سيتم استخدامها في البطولات الأوروبية بداية من موسم 2019-2020، لكن الضغط من الأندية عليه جعله يقدم الموعد.

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