رياضة | كارتيرون ينهي متعلقاته في القاهرة ويرحل إلى فرنسا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كارتيرون ينهي متعلقاته في القاهرة ويرحل إلى فرنسا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
توجه الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى السابق للنادى الأهلى، إلى العاصمة الفرنسية باريس اليوم بعد انتهاء علاقته مع القلعة الحمراء.
وحصل كارتيرون على مستحقاته المالية البالغة 190 ألف دولار، وأنهى كافة متعلقاته في القاهرة.
وكان الأهلي قد أقال كارتيرون بعد الخروج من البطولة العربية وخسارة اللقب الإفريقي أمام الترجى التونسى.
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