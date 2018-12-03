رياضة | بيراميدز: لا نفاوض "متولي وياسر إبراهيم".. وإسلام عيسى مرشح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيراميدز: لا نفاوض "متولي وياسر إبراهيم".. وإسلام عيسى مرشح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أحمد حسن، المتحدث الرسمي لنادي بيراميدز، أنه لا يوجد أي حاجة لجهود الثنائي ياسر إبراهيم مدافع سموحة، أو محمود متولي مدافع الإسماعيلي في الفترة الحالية.

وأشار أحمد حسن في تصريحات لراديو "أون سبورت" "لم ندخل في أي مفاوضات مع نادي سموحة أو نقدم أي عرض بشأن التعاقد مع ياسر إبراهيم".

وتابع "لا نحتاج لأي لاعب في مركز قلب الدفاع، لدينا وفرة من اللاعبين، لا نرغب في ضم ياسر إبراهيم، وكذلك محمود متولي، لم يدخل أي شخص بنادي بيراميدز في مفاوضات لضمه".

واختتم "إسلام عيسى لاعب مميز وحسام حسن يثق في قدراته، هو ضمن الأسماء المرشحة للإنضمام للفريق، لكن من الوارد أن يرفض المصري التفريط في خدماته".

الجدير بالذكر، أن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، سبق وكشف عن وجود صفقات قوية من الدوري المصري لتدعيم صفوف بيراميدز خلال شهر يناير.