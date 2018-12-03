رياضة | حصاد بطولة قطاع الصعيد للكونغ فو بأسيوط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حصاد بطولة قطاع الصعيد للكونغ فو بأسيوط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت بطولة قطاع الصعيد للووشو كونغ فو والتي أقيمت بمحافظة أسيوط نجاح كبير. وضمت المنافسات 70 لاعبا من أبطال المحافظات المتنافسة، وأسفرت البطولة عن فوز المؤسسة العسكرية بالمنيا بالمركز الأول وفوز سمالوط بالمركز الثاني وفوز ساقلته بالمركز الثالث تحت اشراف ورعاية أحمد عبد الرحيم عليوه رئيس قطاع الصعيد واشراف الدكتور عبد اللطيف سيد ووليد أبو هيسة الحكم العام ومحمد منير مسئول لجنة المسابقات. وحضر البطولة سكرتير عام محافظة أسيوط مهندس محمد عبد الجليل، ووكيل وزارة الشباب والرياضة محمد محمود حسين، ونقيب الرياضيين أحمد حسنين، ومدير عام الهيئات دكتور محمد أحمد السباعي، ووكيل مديرية الشباب والرياضة بأسيوط طارق عباس، ووكيل الرياضة سيد زكريا.

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