شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عاشور يغيب أسبوعين عن تدريبات الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعاني حسام عاشور، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من إصابة بجزع في الرباط الخارجي للأنكل، وهو ما أثبتته الأشعة التي أجراها اللاعب أمس الأحد.

وقال خالد محمود، طبيب الفريق، إن عاشور تعرض لهذه الإصابة؛ بسبب سقوطه في فجوة بأرضية ملعب السويس أثناء مباراة بتروجت.

وأضاف أن حسام عاشور سيغيب عن الفريق مدة لن تقل عن اسبوعين.

ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة مساء الأربعاء المقبل ضمن مؤجلات الجولة السابعة للدوري الممتاز.