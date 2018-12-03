شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يجدد تعاقد مؤمن زكريا لمدة 3 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب أعلن النادي الأهلي عبر موقعه الرسمي تجديد تعاقد مؤمن زكريا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، لمدة 3 سنوات قادمة. جاء ذلك عقب جلسة عقدها اليوم الإثنين مع سيد عبدالحفيظ، القائم بأعمال مدير الكرة، والذي أكد على تقديره لمؤمن ورغبته في استمراره ضمن صفوف الأهلي، لاسيما أنه من اللاعبين المتميزين.

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