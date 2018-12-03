مؤمن زكريا يجدد عقده مع الأهلى رسمياً لمدة 3 سنوات

جدد مؤمن زكريا لاعب الأهلي عقده مع النادى رسمياً لمدة ثلاثة مواسم، بعد الجلسة التى عقدها اللاعب اليوم، الاثنين، بعد انتهاء المران الصباحى مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، وشهدت الاتفاق على جميع التفاصيل والأمور المتعلقة بالعقد الجديد.

واتفق مسئولو الأهلي مع مؤمن زكريا على إدراجه فى الفئة الأولى، مع جدولة مستحقاته المتأخرة والمقدرة بـ5 ملايين جنيه خلال الفترة المقبلة.

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