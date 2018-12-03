شكرا لقرائتكم عمرو جمال: لم أوقع للزمالك .. وجلسة فى الأهلي لحسم مصيرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عمرو جمال مهاجم الأهلي،حقيقة توقيعه لنادى الزمالك خلال الفترة الماضية، مؤكدا أنه لايزال مرتبط بتعاقد مع الأهلي ولا يحق له التفاوض مع أي نادٍ دون علم الإدارة الحمراء.

وقال عمرو جمال ان هناك جلسة مع مسئولي النادي الأهلي نهاية الشهر الجاري لحسم مصيره، سواء بالاستمرار والقيد في يناير ــ وهو أولويته الأولى ــ أو بخوض تجربة احترافية جديدة.

وأضاف: «هناك أولوية للنادي الأهلي بكل تأكيد في حال وجود رغبة في استمراري، وما دون ذلك فسيكون تفكيري في خوض تجربة الاحتراف خارج مصر».

يذكر أن عمرو جمال ضمن قائمة الانتظار للأهلي هذا الموسم، في ظل عدم قيده بقائمة الفريق مع بداية الموسم.