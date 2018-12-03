شكرا لقرائتكم هيوز يسجل رقما تاريخيا سلبيا في البريميرليج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أقيل الويلزي مارك هيوز، من تدريب ساوثهامبتون، بعد مضي 14 جولة فقط على بداية الدوري لهذا الموسم، حيث يحتل الفريق المركز 18.
وقالت شبكة "بليشر ريبورت" العالمية، إن هيوز سجل رقمًا سلبيًا تاريخيًا في البريميرليج، بعدما أقيل للمرة الثانية هذا العام من تدريب فريق إنجليزي.
وأوضحت الشبكة أن هيوز أصبح أول مدرب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز تتم إقالته من فريقين في ذات العام، حيث أقيل في يناير الماضي من ستوك سيتي.
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