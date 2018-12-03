شكرا لقرائتكم غانا وكينيا فى كان 2019 بعد استبعاد سيراليون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف"، اليوم، الأثنين اعتمد تأهل منتخبي غانا وكينيا للنسخة القادمة من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ذكر الاتحاد الافريقي عبر موقعه الرسمي، أنه تقرر على هامش إجمتاع اللجنة التنفيذية الذي عقد الجمعة الماضي بالعاصمة الغانية "أكرا"، إستبعاد منتخب سيراليون من سباق التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 بعدما تم تجميد النشاط من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بسبب التدخل الحكومي.

ويتصدر منتخب كينيا جدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط، يليه منتخب غانا في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، ثم منتخب أثيوبيا في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة بعدما تم شطب نتائج منتخب سيراليون في التصفيات.

وبالتالي تأكد صعود منتخبي كينيا وغانا لبطولة كأس الامم الافريقية 2019 قبل جولة واحدة على نهاية التصفيات.