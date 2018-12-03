شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل جلسة رئيس الزمالك مع جروس انتظارا لعودة أمير مرتضى من سويسرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأجلت جلسة رئيس نادى الزمالك مع السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للفريق الأبيض، بناءً على طلب أمير مرتضى، المشرف على الكرة بالنادى، انتظارا لعودته من سويسرا خلال الساعات المقبلة، حيث يتواجد هناك لإنهاء ملف اللاعبين الأجانب المتقدمين بشكاوى ضد النادى الأبيض بالاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

وكان رئيس نادى الزمالك طلب الاجتماع بجروس بعد توديع الفريق للبطولة العربية عقب الهزيمة التى تعرض لها الفريق أمام الاتحاد السكندرى بركلات الترجيح، ومن المنتظر أن تشهد الجلسة الاستفسار من المدير الفنى حول خروج بعض اللاعبين من حساباته، رغم أنهم من العناصر الأساسية بالقلعة البيضاء بجانب أسباب الهزيمة من الاتحاد السكندرى.