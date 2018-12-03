شكرا لقرائتكم خبر عن "سوبر كورة".. العشرة المبشرون بالرحيل عن الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثبتت الفترة العصيبة التى يمر بها الأهلى فى الفترة الحالية وتسببت فى تذبذب نتائجه بجدول الدورى، الأمر الذى تبعه هجوم على اللاعبين والجهاز الفنى من الجماهير الحمراء الغاضبة من سوء النتائج، فى إعادة النظر بشأن مستقبل الفريق واللاعبين الموجودين فى صفوف النسور الحمر.

وأثبتت المباريات الكبرى والضغوطات التى يتعرض لها الأهلى فى البطولات المحلية والدولية أن هناك أكثر من لاعب غير جديرين بارتداء القميص الأحمر ورحيلهم أصبح أمرا حتميا، بخلاف الضغوطات التى تمارسها الجماهير لرحيل هؤلاء اللاعبين.

وهو ما يرصده "سوبر كورة" بالأسماء فى التقرير التالي...