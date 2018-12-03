شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن رداً على كرم كردى: خوفك من فوز بيراميدز بالدورى سيستمر للنهاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق أحمد حسن، المستشار الفنى لفريق بيراميدز، على تصريحات كرم كردى، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم عبر حسابه الشخصى على تويتر، وكان الأخير تحدث إلى أحد البرامج الإذاعية صباح اليوم معرباً عن خوفه من تتويج بيراميدز ببطولة الدورى العام.

وقال كرم كردى، فى تصريحات إذاعية، إنه لا يتمنى فوز فريق بيراميدز بلقب الدورى هذا الموسم.

وكتب أحمد حسن على تويتر، "تصريحات غريبة اليوم من الدكتور كرم كردى عضو اتحاد الكرة، "خايف بيراميدز يفوز بالدورى.. بالتأكيد أتفهم خوفك يا دكتور من فوز فريق "هندى" ببطولة الدورى المصرى، ولكنى أعدك أن خوفك سيستمر لنهاية الموسم".

وأضاف الصقر، "تصريحات غريبة ومثيرة صدرت صباح اليوم من الدكتور كرم كردى، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، والذى أكن له كل تقدير واحترام، وتفتقد لكل قواعد كرة القدم ومبادئ الاتحاد الدولى (فيفا) فى المنافسة الشريفة على البطولات".

وأضاف المستشار الفنى لبيراميدز، "منطقى ألا يتمنى مسئولو وجماهير الأهلى والزمالك عدم حصول بيراميدز على الدورى الممتاز، ولكن أن يخرج علينا مسئول فى اتحاد كرة القدم ويعلنها صراحة أنه لا يتمنى فوز بيراميدز ببطولة الدورى، فهذه تصريحات مثيرة وغريبة، وتفتقد لكل معانى الحيادية".

واختتم حسن قائلا، "دائما ما نسعى لتهدئة الأجواء من باب المسئولية، ولكن تخرج علينا تصريحات تزيد الأمور احتقان، وأخيرا إذا كانت هذه تصريحات مسئولى كرة القدم فكيف يكون هناك ثقة فى إدارة اللعبة؟!".