شكرا لقرائتكم خبر عن شطب فريقى أبو السعود والنهضة من دورى مراكز الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الشباب والرياضة شطب فريقى الكرة بمركزى شباب أبو السعود والنهضة بمنطقة مصر القديمة من دوري مراكز الشباب النسخة الحالية والمقبلة، وذلك لانسحاب مركز شباب النهضة ثلاث مباريات وانسحاب مركز شباب أبو السعود مباراتين. كما تقرر تحميل المركزين تكاليف بدل انتقال الحكام والإسعاف فى المباريات التى تخلفوا عنها، وعليه يتحمل مركز شباب النهضة 1650 جنيها، فيما يتحمل مركز شباب أبو السعود 1100جنيه، يتم ردها إلى وزارة الشباب والرياضة.

شكرا لقرائتكم خبر عن شطب فريقى أبو السعود والنهضة من دورى مراكز الشباب على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .