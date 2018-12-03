شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى السعيد يقترب من الداخلية فى ميركاتو يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب شوقي السعيد، لاعب نادى الاتحاد السكندرى، العائد من الإصابة، من الانضمام إلى فريق الداخلية فى ميركاتو يناير المقبل.

وأكد علاء عبد العال، المدير الفني لنادى الداخلية، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه سيتم عقد جلسة مع اللاعب للتفاق على تفاصيل التعاقد خلال الفترة المقبلة.

وكان فريق الداخلية حدد احتياجاته من ميركاتو يناير، حيث يحتاج الفريق للتدعيم فى ثلاثة أو أربعة مراكز بحد أقصى، وتحديدا يحتاج مهاجما، ولاعب وسط مهاجم، وظهير أيمن، حيث يسعى الفريق للبحث عن ضحايا الدكة فى الأهلي أو الزمالك الراغبين فى الحصول على فرصة حقيقية للمشاركة.

ويستعد فريق الداخلية لمواجهة نظيره المصرى البورسعيدى ضمن منافسات الجولة الـ 17 والأخيرة من عمر مسابقة الدوري العام، وذلك فى العاشر من ديسمبر المقبل.

ويحتل الداخلية المركز الـ14 بمسابقة الدورى العام برصيد 16 نقطة، جمعها الفريق من 14 مباراة خاضها، حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في مثلهم، وتعرض للخسارة فى 6 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو الداخلية 17 هدفاً واستقبلت شباك الفريق 19 آخر.