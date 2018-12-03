شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. ثالث العالم فى بطولة المحترفين لكمال الأجسام يصل مطار القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل مطار القاهرة الدولي، البطل المصري محمد شعبان، بعد تتويجه بالميدالية البرونزية وحصوله على المركز الثالث على مستوى العالم في بطولة كمال الأجسام التى أقيمت برومانيا، وكان في استقباله بمطار القاهرة عدد من أفراد أسرته ومحبيه .

وحقق محمد شعبان الامبابي فوزا كبيرا حينما حقق المركز الثالث علي مستوي محترفي كمال الأجسام في البطوله التي شهدتها العاصمة الرومانية، والتي ضمت مشاركة ٢٣ لاعبا محترفا من المانيا وبلجيكا وصربيا وليتوانيا وأمريكا وايطاليا ورومانيا وروسيا وأسبانيا وإيران، حيث كان البطل المصري محمد شعبان هو المشارك العربي الوحيد .

وكان محمد شعبان حقق إنجازاً كبيراً في 21 يوليو من العام الحالي، حيث شارك في بطولة المحترفين للوزن المفتوح بأسبانيا، وفاز بالمركز الخامس.