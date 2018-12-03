شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يوضح موقف «الشيخ» و«إكرامي» من مواجهة الجونة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الثنائي أحمد الشيخ وشريف إكرامي، سيكونان جاهزين لمواجهة الجونة مساء الأربعاء المقبل.
وأوضح طبيب الفريق أن «الشيخ» تعافى من إجهاد العضلة الخلفية، وشارك في مران اليوم بشكل طبيعي ولن يكون هناك ما يستوجب غيابه.
وأضاف طبيب الفريق أن «إكرامي» اشتكى من كدمة في إصبع اليد، ولكنه سيكون جاهزًا للمشاركة في مران الأهلي غدا بشكل طبيعي، ومن ثم سيكون جاهز لمواجهة الجونة.
ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة مساء الأربعاء المقبل ضمن مؤجلات الجولة السابعة للدوري الممتاز.
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