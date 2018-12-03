شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو جمال: لم أوقع لأي نادٍ.. والأولوية دائمًا للأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفى عمرو جمال، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، توقيعه لأي ناد خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أنه لايزال مرتبط بتعاقد مع الفريق ولا يحق له التفاوض مع أي نادٍ دون علم الأهلي.

وقال «جمال»، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي، إن هناك جلسة مع مسؤولي النادي الأهلي نهاية الشهر الجاري لحسم مصيره؛ سواء بالاستمرار والقيد في يناير.

وأضاف: «هناك أولوية للنادي الأهلي بكل تأكيد في حال وجود رغبة في استمراري، وما دون ذلك فسيكون تفكيري في خوض تجربة الاحتراف خارج مصر».

يذكر أن عمرو جمال ضمن قائمة الانتظار للأهلي هذا الموسم، في ظل عدم قيده بقائمة الفريق مع بداية الموسم.