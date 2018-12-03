شكرا لقرائتكم الإصابة تحرم الأهلي من حسام عاشور أسبوعين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اثبتت الأشعة التي اجراها حسام عاشور لاعب وسط فريق الكرة بالنادى الاهلى معاناته من جذع في مفصل الكاحل. واكد الجهاز الطبي للأهلي أن حسام عاشور سيغيب عن تدريبات ومباريات الفريق الاحمر لمدة ١٥ يوم علي اقل تقدير. ويستعد الأهلي في غياب حسام عاشور لمواجهة الجونة يوم الأربعاء المقبل على ملعب السلام، في المواجهة المؤجلة بينهما من الجولة السابعة لبطولة الدوري العام.

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