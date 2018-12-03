اخبار الرياضه

الإصابة تحرم الأهلي من حسام عاشور أسبوعين

0 نشر
0 0

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم الإصابة تحرم الأهلي من حسام عاشور أسبوعين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اثبتت الأشعة التي اجراها حسام عاشور لاعب وسط  فريق الكرة بالنادى الاهلى معاناته من جذع في مفصل الكاحل.

d0fabfcaeb.jpg

 

واكد الجهاز الطبي للأهلي أن حسام عاشور سيغيب عن تدريبات ومباريات الفريق الاحمر  لمدة ١٥ يوم علي اقل تقدير.

da11df2c03.jpg

ويستعد الأهلي في غياب حسام عاشور لمواجهة الجونة يوم الأربعاء المقبل على ملعب السلام، في المواجهة المؤجلة بينهما من الجولة السابعة لبطولة الدوري العام.

8b9afa06a2.jpg

شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابة تحرم الأهلي من حسام عاشور أسبوعين على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة سوبر كورة وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي سوبر كورة ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .

الكلمات الدلائليه

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

قم بالبحث عن ما تريد
2018 © - -
الرجوع الى الاعلى