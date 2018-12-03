شكرا لقرائتكم كارتيرون يغادر القاهرة بعد انتهاء علاقته بالأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل غادر الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى السابق للنادى الأهلى القاهرة اليوم متوجها الى العاصمة باريس بعد انتهاء علاقته رسميًا مع القلعة الحمراء. وتسلم المدير الفنى للأهلى خلال الأيام الماضية مستحقاته المالية البالغة 190 الف دولار، حيث انتظر المدرب الشهير خلال الفترة الماضية لانهاء كافة متعلقاته بالقاهرة. ورفض كارتيرون عرضا رسميا من الاسماعيلي والمصرى ووفاق سطيف وتم رفضهم جميعًا، كما لم يحسم حتى الان موقفه من العرض الذى تلقاه من المنتخب التونسى لكرة القدم. وأقال النادى الاهلى كارتيرون على خلفية الخروج من البطولة العربية وخسارة اللقب القاري أمام الترجى التونسى.

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