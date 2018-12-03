شكرا لقرائتكم رسميا.. مؤمن زكريا يجدد للأهلي 3 سنوات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جدد مؤمن زكريا لاعب الاهلي عقده مع النادي رسمياً لمدة ثلاثة مواسم ، بعد الجلسة التى عقدها اللاعب اليوم الأحد بعد انتهاء المران الصباحي مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة ،والتى شهدت الاتفاق على جميع التفاصيل والأمور المتعلقة بالعقد الجديد.

واتفق مسئولو الأهلي مع مؤمن زكريا علي ادراجه في الفئة الأولي مع جدوله مستحقاته المتأخرة والمقدرة بـ٥ ملايين جنيه خلال الفترة المقبلة.