شكرا لقرائتكم الأهلي يتمسك بـ"الشيخ" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبلغ مسئولو الأهلي نظرائهم في المقاصة بالتراجع عن إعارة أحمد الشيخ للفريق الفيومي ، وذلك ضمن صفقة شراء محمود وحيد ظهير ايسر المقاصة. وكشف مصدر داخل جهاز الكرة بالأهلي اخر مستجدات صفقة محمود وحيد ، مؤكدآ ان اللاعب وقع بالفعل للفريق الأحمر وتم الاتفاق في وقت سابق علي شرائه مقابل ١٥ مليون جنيه، بالاضافة لاعارة صبري رحيل واحمد الشيخ للفريق الفيومي. أضاف المصدر ان الجهاز الفني تراجع عن اعارة الأخير، مشيراً ان المقاصة يتمسك بصبري رحيل وطلب استعارة ميدو جابر بدلآ من الشيخ لإتمام الصفقة

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتمسك بـ"الشيخ" على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة سوبر كورة وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي سوبر كورة ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .