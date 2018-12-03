شكرا لقرائتكم ساوثهامبتون يعلن رحيل مارك هيوز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن نادي ساوثهامبتون الإنجليزي، اليوم، الاثنين، إقالة مارك هيوز المدير الفني للفريق من منصبه بسبب تراجع النتائج.

وأصدر ساوثهامبتون بياناً رسمياً جاء كالتالي "يؤكد ساوثهامبتون اليوم أنه أنهى الارتباط مع مدرب الفريق الأول مارك هيوز، وسيتولى مساعد المدرب كيلفين ديفيز قيادة الفريق في مباراة توتنهام هوتسبير في استاد ويمبلي بعد غد الأربعاء".

وتعادل ساوثهامبتون مع مانشستر يونايتد بنتيجة 2 – 2 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ 14 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وتولى مارك هيوز تدريب ساوثهامبتون في 27 مباراة، فاز في 6 مباريات وتعادل في 8 لقاءات بينما تذوق مرارة الهزيمة في 13 مباراة.

ويحتل ساوثهامبتون المركز الـ 18 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الموسم الحالي برصيد 9 نقاط من 14 مباراة.