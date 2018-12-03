شكرا لقرائتكم بوكا جونيورز وريفر بليت ينتصران قبل موقعة الحسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فاز بوكا جونيورز على مضيفه إندبنديينتي بهدف نظيف، وريفر بليت على ضيفه خيمناسيا بنتيجة 3-1، في إطار الجولة الـ 14 من عمر الدوري الأرجنتيني.

ويعد انتصار بوكا وريفر، عاملا نفسيا مهما للفريقين، قبل مواجهتهما المرتقبة، الأحد المقبل، في إياب نهائي كأس ليبرتادوريس.

جاء هدف بوكا، من خلال إدوين كاردونا في الدقيقة 58، ليرفع الفريق رصيده إلى 24 نقطة في المركز الرابع بفارق 6 نقاط عن راسينج متصدر البطولة.

وتغلب ريفر على خيمناسيا بفضل رافائيل بوري "هدفين" وماتياس مويا، بينما أحرز هدف الضيوف، ماتياس جوميز.

وبفوزه رفع ريفر رصيده إلى 19 نقطة في المرتبة التاسعة، بينما تجمد رصيد خيمناسيا عند 14 نقطة في المركز العشرين.

وتستكمل الجولة، اليوم الإثنين، بمباريات تيجري مع جودوي كروز، وسان مارتين دي سان خوان مع أونيون، وفيليز سارسفيلد مع روساريو سنترال، وأوراكان مع ديفينسا إي خوستيسيا، وتاييريس مع راسينج.