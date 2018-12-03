شكرا لقرائتكم لؤي ناظر: التعادل مع الحزم بداية عودة الاتحاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد لؤي ناظر رئيس اتحاد جدة المكلف أن تعادل فريقه مع الحزم في الجولة 11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يعتبر بداية العودة إلى المسار الصحيح.
وانتزع منصور الحربي نقطة متأخرة للاتحاد من ضيفه الحزم، الذي تقدم بهدفين، قبل أن يعود أصحاب الأرض بالنتيجة عن طريق رومارينيو والحربي ليحصد النادي نقطته الثالثة في المسابقة ويحتل المركز الأخير في ترتيب أندية الدوري.
وكتب ناظر على حسابه في تويتر: شكرا لكل من حضر ودعم النادي. جمهور الاتحاد العظيم، كان جزءا كبيرا من عودة الفريق في هذه المباراة وإن شاء الله هذه بداية عودة الفريق.
وكانت مواجهة الحزم الأولى بالنسبة لناظر كرئيس للنادي عقب استقالة نواف المقيرن بعد الخسارة أمام أهلي جدة في البطولة التي خسر بها 8 مباريات وتعادل 3 مرات.
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