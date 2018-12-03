شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يغادر القاهرة بعد انتهاء علاقته بالأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى السابق للنادى الأهلى، القاهرة اليوم متوجها إلى العاصمة الفرنسية باريس بعد انتهاء علاقته رسميًا مع القلعة الحمراء. وتسلم المدير الفنى للأهلى خلال الأيام الماضية مستحقاته المالية البالغة 190 ألف دولار، وانتظر المدرب الشهير خلال الفترة الماضية لإنهاء كافة متعلقاته بالقاهرة. ورفض كارتيرون عروضا رسمية من الإسماعيلى والمصرى ووفاق سطيف، ولم يحسم حتى الآن موقفه من العرض الذى تلقاه من المنتخب التونسى لكرة القدم. وأقال النادى الأهلى كارتيرون على خلفية الخروج من البطولة العربية وخسارة اللقب القارى أمام الترجى التونسى.

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