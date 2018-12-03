شكرا لقرائتكم خبر عن الطبيب يكشف موعد عودة 7 نزلاء فى مستشفى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف خالد محمود، طبيب الأهلي، موعد عودة عدد من نجوم الفريق المصابين للتدريبات والمباريات.

وقال خالد محمود لـ"الخليج 365"، عمرو جمال حرارته مرتفعة ويحتاج للراحة لمدة 48 ساعة، بينما يعانى وليد سليمان من إجهاد عضلى ويعود للتدريبات غدا، فيما تعافى أحمد الشيخ من آلام العضلة الخلفية ويعود للتدريبات الجماعية غداً أيضا وينتظم أحمد فتحى فى التدريبات بعد 10 أيام.

وعن صلاح محسن، مهاجم الفريق، أكد طبيب الأهلى أن اللاعب يحتاج لشهر قبل العودة، فيما يعود على معلول منتصف الشهر.

واختتم خالد محمود تصريحاته بأن حسام عاشور يحتاج للعلاج لمدة 15 يوماً.

ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة الأربعاء المقبل على ملعب السلام، فى المواجهة المؤجلة بينهما من الجولة السابعة لبطولة الدورى العام.