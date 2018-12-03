شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أول رد فعل لـ مؤمن زكريا بعد تجديد عقده مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل مؤمن زكريا، لاعب الأهلى، بتجديد تعاقده مع ناديه لمدة 3 سنوات، ونشر صورة من تجديد العقد عبر صفحته على تويتر وعلق عليها قائلا، " done"، كأول رد فعل للاعب الأهلى بعد تجديد تعاقده مع القلعة الحمراء.

وجدد مؤمن زكريا تعاقده مع القلعة الحمراء بعد الجلسة التى عقدها اللاعب اليوم بعد انتهاء المران الصباحى مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، والتى شهدت الاتفاق على جميع التفاصيل والأمور المتعلقة بالعقد الجديد.