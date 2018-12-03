شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة جديدة للأهلي.. الأشعة تؤكد غياب حسام عاشور 15 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثبتت الأشعة التى أجراها حسام عاشور، لاعب وسط فريق الكرة بالنادى الأهلى، معاناته من جذع فى مفصل الكاحل. وأكد الجهاز الطبى للأهلي أن حسام عاشور سيغيب عن تدريبات ومباريات الفريق لمدة 15 يوماً على أقل تقدير. ويستعد الأهلي، فى غياب حسام عاشور، لمواجهة الجونة الأربعاء المقبل على ملعب السلام، فى المواجهة المؤجلة بينهما من الجولة السابعة لبطولة الدورى العام.

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