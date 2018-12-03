شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة تفتيش مالى و إدارى فى اتحاد المصارعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتواجد حاليا لجنة من وزارة الرياضة والجهاز المركزى للمحاسبات فى اتحاد المصارعة، للتفتيش على الشئون المالية فى عهد المجلسين الحالى أو السابق للاتحاد.

وتقوم اللجنة بالتفتيش عن المخالفات سواء فى عهد المجلس الحالى برئاسة عصام النوار، أو المجلس السابق برئاسة الراحل حسن الحداد.

من جانبه، أكد أشرف حافظ سكرتير اتحاد المصارعة، أن أهم البنود التى سألت اللجنة عنها عدم سفره عندما كان مدربا مع كرم جابر خلال بطولة العالم التى اقيمت بأمريكا 2015 ، وأن الرد كان بسبب رفض المجلس وقتها بتحرير عقد معه كمدير فنى للاعب .

واستفسرت اللجنة أيضا عن أسباب عدم سفر رئيس الاتحاد الحالى مع البعثة التى شاركت فى بطولة العالم برومانيا، رغم أنه مكلف برئاسة البعثة، والإنفاقات المالية التى تحمله الاتحاد من حجز طيران و خلافه .