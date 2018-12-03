شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل لقاء وزير الرياضة مع مجلس الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأجلت جلسة أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة مع مجلس إدارة الإسماعيلى التى كان مقرر إقامتها اليوم بمقر الوزارة ، إلى غد الثلاثاء . وكان من المقرر أن يعقد مجلس إدارة نادى الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان جلسة اليوم مع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة في مقر مكتب الأخير بالوزارة لمناقشة كيفية الحصول علي دعم من الوزارة بالإضافة إلى مناقشة آخر ما وصل إليه مقر النادي الجديد والذي سيتم افتتاحه قريبًا. وجاء قرار تأجيل الجلسة نظرا لإنشغال وزير الرياضة بعدة لقاءات خارج الوزارة ، وتم إبلاغ مسئولى الدراويش تليفونيا.

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