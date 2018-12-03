رياضة | عقد مؤمن زكريا مع الأهلي.. 7 مليون في الموسم و"فئة أولى"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عقد مؤمن زكريا مع الأهلي.. 7 مليون في الموسم و"فئة أولى" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن القيمة المالية التي سيحصل عليها مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم، عقب تجديد تعاقده مع القلعة الحمراء لمدة ٣ مواسم.

وقال مصدر داخل النادي بأن اللاعب سيتعامل معاملة لاعبي الفئة الأولى، وسيحصل على ٧ مليون جنيه في الموسم.

وكان مؤمن قد وقع على عقود التجديد للأهلي بعد الجلسة التي عقدها اللاعب ووكيله مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة ظهر اليوم بالنادي.