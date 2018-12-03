رياضة | رئيس الزمالك يطالب جروس بعدم مجاملة اللاعبين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الزمالك يطالب جروس بعدم مجاملة اللاعبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقل رئيس نادي الزمالك رسالة إلى السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق عن طريق نجله أمير المشرف على فريق الكرة. وأكد رئيس الزمالك لجروس على رفضه التام استمرار استبعاد الخماسي أيمن حفني ومصطفى فتحي ومحمد عنتر وأحمد مدبولي وحميد أحداد وضرورة حصولهم على فرصتهم. وشدد رئيس الزمالك لجروس على أنه يرفض الظلم داخل الفريق ومن الضروري تطبيق العدل والمساواة بين اللاعبين حتى تتحقق الانتصارات وعدم مجاملة بعض اللاعبين على حساب الباقي. ويستعد الزمالك لملاقاة المصري البورسعيدي مساء الخميس القادم ببطولة الدوري.

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