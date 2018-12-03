رياضة | مفاجأة.. مدافع الأهلي مرشح للانضمام للزمالك

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تلقى مسئولو نادي الزمالك ترشيحا بالتعاقد مع صبري رحيل الظهير الأيسر لفريق الأهلي للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة. وجاء ترشيح رحيل بسبب الأزمة التي تواجه الزمالك بالجبهة اليسرى حتى الآن وتعثر صفقة طارق طه لاعب فريق الإسماعيلي وضياع صفقة محمود وحيد لاعب فريق مصر للمقاصة. وقوبل الأمر بالرفض من جانب إدارة الزمالك بسبب تراجع مستوى رحيل مع الأهلي في الفترة الأخيرة وعدم مشاركته مع الفريق. ويعاني الزمالك من نقص في الجبهة اليسرى وعدم القناعة بمستويى بهاء مجدي وأحمد أبو الفتوح.

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