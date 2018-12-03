رياضة | كاسونجو يبدأ أولى خطوات الرحيل عن الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كاسونجو يبدأ أولى خطوات الرحيل عن الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنتاب الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم فريق الزمالك حالة من الغضب بسبب الانتقادات التي يتعرض لها في الفترة الأخيرة. كاسونجو طلب من وكيل أعماله إيجاد عرض خارجي مناسب له وبالتحديد في الدوري السعودي والتفكير بجدية في الرحيل عن الفريق. وودع الزمالك البطولة العربية مؤخرا على يد فريق الاتحاد السكندري وخرج كاسونجو في الشوط الثاني ونزل عمر السعيد بدلا منه. ويستعد الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي الخميس القادم ببطولة الدوري.

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