رياضة | عاجل.. مؤمن زكريا يجدد عقده مع الأهلي لمدة 3 مواسم (صورة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مؤمن زكريا يجدد عقده مع الأهلي لمدة 3 مواسم (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقع مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على عقود تجديد تعاقده مع القلعة الحمراء لمدة ٣ مواسم. وجاء توقيع زكريا عقب الجلسة التي عقدها اليوم أحمد يحيى وكيل اللاعب مع سيد عبد الحفيظ عقب مران الفريق الصباحي، ليقوم مؤمن بالتوقيع على عقود التجديد.

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