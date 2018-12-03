رياضة | "مصيلحي" يجتمع بالجهاز الفني ولاعبي الاتحاد قبل مواجهة سموحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مصيلحي" يجتمع بالجهاز الفني ولاعبي الاتحاد قبل مواجهة سموحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، جلسة خاصة مع الجهاز الفني للفريق بقيادة حلمي طولان المدير الفني، ولاعبو الفريق الأول لكرة القدم، قبل مواجهة سموحة بكأس مصر.

ويأتي اجتماع مصيلحي، من أجل دعم الفريق والتأكيد على ثقته في قدرات اللاعبين على مواصلة النتائج المتميزة والصعود للدور المقبل من المسابقة.

ويلتقي الاتحاد السكندري سموحة، مساء الجمعة المقبلة على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات دور الـ16 من كأس مصر.