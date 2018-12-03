الامارات | قادري: عجمان مفاجأة الموسم بقيادة أيمن الرمادي

شكرا لقرائتكم خبر عن قادري: عجمان مفاجأة الموسم بقيادة أيمن الرمادي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصف مدرب الإمارات، التونسي جلال قادري، لقاء عجمان بأنه من أهم مباريات الموسم الحالي لأنه يعتبر قبل الأخير ضمن الدور الأول للدوري، إلى جانب أهميته في تحديد معالم المرحلة المقبلة بالرغبة الكبيرة في حصد النقاط الثلاث والابتعاد عن المراكز الأخيرة وتجاوز الخسارة الكبيرة أمام الجزيرة ضمن المرحلة الماضية للدوري بسداسية نظيفة، مشيراً إلى أنه في تقديره يقابل فريق هو مفاجأة الموسم الحالي في ظل الاستقرار الفني مع المدرب المصري أيمن الرمادي.

وأوضح قادري، في المؤتمر الصحافي أن اللاعبين يدركون جيداً أهمية مضاعفة الجهود والعمل على كل المعطيات التي تساعد الفريق على تخطي عقبة عجمان في ظل المستوى الفني المتطور الذي كان حاضراً في المباريات الماضية ومنحه فرصة حصد 16 نقطة وضعته بالمركز السادس، الأمر الذي يجب أن يدفعهم للحذر ورفع معدل التركيز في ظل الخطورة الكبيرة لمهاجميه الأجانب.

وأضاف: "حرصنا في الفترة القليلة الماضية على ترتيب أوراق الفريق والعمل على كل الجوانب التي تقودنا إلى الواقع الميداني المطلوب وتصحيح الأخطاء الدفاعية رغم ضيق الوقت ويجب أن نبذل ما بوسعنا حتى نتخطى الخصم لأن المهم في الوقت الحالي استعادة التوازن وتأكيد الحضور القوي لفريقنا في الدوري إثر التطور الإيجابي في المستوى الفني رغم أن الظروف لم تخدمنا في بعض المباريات الماضية بغياب مجموعة من اللاعبين "المواطنين والأجانب بداعي الإصابة أو الإيقاف".



ورداً على سؤال حول جاهزية الأسترالي إبيني بيرني قال قادري: "نتمنى أن يكون بالمستوى البدني الجيد الذي يمنحه فرصة العودة مجدداً إثر غيابه أمام الجزيرة لكن جاهزيته أمام حالة من الشكوك لأنه يشعر بآلام في مكان الاصابة، كما يغيب زميله عامر عمر بداعي الإصابة أيضا بينما يعود الثنائي خالد شماريخ وفهد خلفان والمؤكد أن اكتمال صفوف الفريق يعزز قوته ويمنحنا فرصة تأكيد حضورنا القوي خصوصاً في ظل الأهمية الكبيرة لكل المباريات في الدوري".

ومن جانب أخر أحتفل فريق الإمارات مساء أمس باليوم الوطني للدولة بتواجد أعضاء مجلس الإدارة وذلك أثناء الحصة التدريبية الرئيسية لمباراة عجمان.