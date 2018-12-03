شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان يغيب عن التدريبات الجماعية للأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

غاب وليد سليمان، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن المشاركة في المران الجماعي لفريق النادي الأهلي على ملعب التتش بالجزيرة اليوم.

ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة يوم الأربعاء المقبل، ضمن مؤجلات الجولة السابعة للدوري الممتاز.