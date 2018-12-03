شكرا لقرائتكم خبر عن رباعي الأهلي يواصل برامج التأهيل والاستشفاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

خاض أحمد فتحي وجونيور أجايي ومحمد الشناوي وعلي معلول، الرباعي المصاب في صفوف الفريق الأول بالنادي الأهلي، تدريبات التأهيل والاستشفاء على هامش المران الصباحي للفريق والذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

وأدى فتحي جانبا من تدريبات الجري حول الملعب وجلسة استشفاء في «الجيم» تحت إشراف طارق عبد العزيز إخصائي التأهيل، بينما أدى الثنائي محمد الشناوي وجونيور أجايي تدريبات الجري حول الملعب، في إطار البرنامج التأهيلي لهما.

وخاض «معلول» تدريبات بدنية وعلاجية؛ للتخلص من مزق العضلة الضامة.

ويعاني فتحي من إصابة بشد في العضلة الأمامية، بينما يعاني الشناوي من شد في الضامة؛ فيما يؤدي أجايي تدريباته التأهيلية بعد إصابته بقطع في الرباط الخارجي للركبة.