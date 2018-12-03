شكرا لقرائتكم بتروجت ينافس سموحة لضم دونجا الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى محمود عبد العاطى دونجا لاعب وسط الزمالك، عرضاً من بتروجت، لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة خلال شهر يناير القادم، بعدما ابتعد عن المشاركة كأساسى مع الفريق الأبيض.

ويمتلك دونجا عرضا من نادى سموحة لضمه فى يناير، إلا إنه حتى الآن لم يتوصل النادى السكندرى مع الزمالك لاتفاقا نهائيا حول الصفقة، ودخل بتروجت فى الصورة لحسم ضمه خلال الفترة الجارية.

يذكر أن مجلس إدارة الزمالك رفض رحيل دونجا فى بداية الموسم الحالى بداعى الحاجة الفنية إلى خدماته إلا إنه لا يشارك بشكل أساسى مع السويسرى كريستيان جروس لذلك يفضل الرحيل على سبيل الإعارة فى يناير.