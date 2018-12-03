شكرا لقرائتكم مارادونا يفشل في الصعود بفريقه لدوري الأضواء المكسيكي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تغلب أتلتيكو سان لويس على دورادوس دي سينالوا الذي يدربه أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا ليحرمه من الفوز بلقب مرحلة ذهاب دوري الدرجة الثانية المكسيكي (أبرتورا 2018) وفرصة الصعود لدوري الأضواء.

واقتنص أتلتيكو سان لويس اللقب بتفوقه بنتيجة 4-3 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، فبعدما خسر ذهابا بهدف نظيف الخميس الماضي، انتصر إيابا على أرضه مساء أمس 4-2 في الوقت الإضافي.

وشاهد مارادونا المباراة من المدرجات بعدما تم طرده الخميس لإهانته حكم اللقاء ومدرب سان لويس، ألفونسو سوسا.

وبهزيمته أهدر فريق مارادونا فرصة الصعود للدرجة الأولى، إذ سيخوض سان لويس بصفته بطل "أبرتورا 2018" مباراة مع الفائز بـ"كلاوسورا 2019" للحصول على بطاقة الصعود لدوري الأضواء.

وفي حالة أن الفائز بالمرحلتين كان نفس الفريق، فسيحجز بطاقة تأهله للدرجة الأولى مباشرة