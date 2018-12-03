شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت يفاوض "دونجا" الزمالك لضمه فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى محمود عبد العاطى دونجا، لاعب وسط الزمالك، عرضاً من بتروجت لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية خلال شهر يناير المقبل، بعدما ابتعد عن المشاركة كأساسى مع الفريق الأبيض.

ويمتلك دونجا عرضا من نادى سموحة لضمه فى يناير، إلا أنه حتى الآن لم يتوصل النادى السكندرى مع الزمالك لاتفاق نهائى حول الصفقة، ودخل بتروجت فى الصورة لحسم ضمه خلال الفترة الجارية.

يذكر أن مجلس إدارة الزمالك رفض رحيل دونجا فى بداية الموسم الحالى بداعى الحاجة الفنية إلى خدماته إلا أنه لا يشارك بشكل أساسى مع السويسرى كريستيان جروس، لذا يفضل الرحيل على سبيل الإعارة فى يناير.