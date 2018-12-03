الان تتابع أكثر من 45 ألف مشجع.. مواجهة الأهلي والفيحاء الأعلى حضورا جماهيريا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

أعلنت رابطة دوري المحترفين السعودي إحصائية الحضور الجماهيري في الجولة الـ 11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بلغ 45193 مشجعا.



وكانت مواجهة الأهلي والفيحاء شهدت أكبر حضور جماهيري في هذه الجولة، حيث بلغ عدد الحضور 15969 مشجعا، تليها مباراة الاتحاد الحزم 15905 مشجعين، بينما بلغ عدد الحضور في لقاء النصر الوحدة 4763 مشجعا.

وفي مباراة الفتح والتعاون، وصل عدد الحضور 3491 مشجعا، ومباراة الباطن والرائد 3021 مشجعا، والقادسية والفيصلي 1178 مشجعا، والشباب والاتفاق 866 مشجعا.