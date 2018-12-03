الامارات | علي مراد: لاعبي النصر عليهم إثبات جدارتهم بارتداء قميص العميد

شكرا لقرائتكم خبر عن علي مراد: لاعبي النصر عليهم إثبات جدارتهم بارتداء قميص العميد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توجه مساعد مدرب فريق النصر علي مراد، بالشكر والتقدير لمدرب النصر، الصربي إيفان يوفانوفيتش، على جهوده التي بذلها خلال فترة عمله مُديراً فنياً للفريق الأول، وذلك عقب إقالته من تدريب الفريق الأول لكرة القدم، مشيراً إلى ان الفترة القادمة تتطلب مزيد من العمل واللاعبين عليهم مضاعفة الجهود في الفترة المقبلة وتقديم أفضل ما لديهم لإثبات جدارتهم بارتداء قميص العميد.

وقال علي مراد: "نستعد بقوة لمواجهة فريق الفجيرة في الجولة الثانية عشر من دوري الخليج العربي، وسندخل المباراة بحثاً عن الفوز من أجل العودة إلى نغمة الانتصارات التي غابت عنا في آخر جولتين، فريقنا يضم بين صفوفه مجموعة من اللاعبين المميزين في كافة الخطوط ويتميز بوجود اللاعبين أصحاب الخبرة والشباب الواعد، وعليهم بمضاعفة الجهود في الفترة المقبلة وتقديم أفضل ما لديهم لإثبات جدارتهم بارتداء قميص العميد وتحقيق طموحات إدارة النادي وجماهيره الوفية ".

وعن تعاونه مع السيد كايو زاناردي، المدير الفني الجديد للفريق الأول، قال "تربطني علاقة قوية مع السيد كايو، تعود لسنوات طويلة عندما كنت مُدرباً في فرق المراحل السنية تحت 14، 17، 19 سنة، كان زاناردي هو المدير الفني لأكاديمية النصر لكرة القدم، وأتمنى أن نُتعاون معاً ونُلبي طموحات جماهير العميد في الفترة المقبلة".