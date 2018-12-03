شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة شريف إكرامي خلال مران الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعرض شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للإصابة بكدمة في إصبع اليد أثناء مشاركته في المران الجماعي. وأدى إكرامي تدريبات بدنية منفردة بالجري حول الملعب عقب انتهاء مران الحراس، ومشاركته في جانب من تدريبات الكرة. ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة يوم الأربعاء المقبل ضمن مؤجلات الجولة السابعة للدوري الممتاز التي تقام في تمام الساعة الثامنة مساء على ملعب السلام.

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