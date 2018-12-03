شكرا لقرائتكم خبر عن لاليجا (14): برشلونة إلى الصدارة.. وعقدة كتالونية جديدة لسيميوني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أقيمت مساء الأحد 4 مباريات ضمن الجولة 14 من الدوري الإسباني «لاليجا». المباراة الأبرز كانت من ملعب نو كامب، حيث استضاف برشلونة فريق فياريال في مباراة انتهت لأصحاب الأرض بنتيجة 2-0، ليعتلي برشلونة صدارة الترتيب برصيد 28 نقطة.

ومثلت هذه المواجهة المباراة رقم 400 لمدرب برشلونة الحالي، إيرنستو فالفيردي، في لاليجا، ليكون ثاني مدرب يصل إلى هذا العدد من المباريات في الدوري الأسباني خلال القرن الحالي بعد المدرب خواكين كاباروس (499 مباراة).

وأفتتح جيرارد بيكيه التهديف في المباراة مسجلًا رابع اهدافه هذا الموسم في مختلف البطولات، ونجح لاعب الوسط الشاب كارلس ألينيا من تسجيل الهدف الثاني، وهو هدفه الشخصي الأول بقميص برشلونة، وجاء من صناعة القائد الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وفي ألافيس، خسر أشبيلية صدارة الترتيب بعد ان تعادل مع مضيفه بنتيجة 1-1 في مباراة احتاج فيها الفريق الأندلسي لهدف من وسام بن يدر قبل نهاية المباراة ب12 دقيقة لتفادي الخسارة امام اصحاب الأرض الذين فشلوا في تحقيق الفوز للجولة الثانية على التوالي، ليضيعوا فرصة الإرتقاء لمركز الوصافة مكتفيين بالمركز الرابع حاليًا برصيد 24 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن المتصدر الحالي للترتيب، برشلونة.

وواصل الجناح الأسباني بابلو سرابيا موسمه المميز بصناعته هدف المباراة الوحيد لأشبيلية، لتحقق مساهماته التهديفية هذا الموسم (الأهداف (4) + التمريرات الحاسمة (6)) 11 نقطة لأشبيلية هذا الموسم، أكثر من أي لاعب أخر في لاليجا.

ونجا أتلتيكو مدريد من هزيمة محققة في ملعب جيرونا بفضل هدف عكسي سجله المدافع الأسباني جوناس راماليو في مرماه قبل نهاية المباراة ب8 دقائق، لينتزع أتلتيكو مدريد نقطة التعادل في المباراة التي انتهت بنتيجة 1-1.

وكان جيرونا تقدم في المباراة عن طريق ركلة جزاء، سجلت بواسطة الهداف الأوروجوياني كريستيان ستواني الذي ضمن الحفاظ على مكانه في صدارة الهدافين برصيد 11 هدف مع مرور 14 جولة.

ويمتلك ستواني سجل مميز في تسجيل ركلات الجزاء، لا يتفوق عليه سوى لاعبين فقط، فالأوروجوياني سجل 13 ركلة جزاء من 13 محاولة، فقط مانولو ألفارو (15 من 15) وألين بيتيرناك (14 من 14) يمتلكان رقم أفضل منه لمن سجل 100% من ركلات الجزاء في تاريخ لاليجا.

وفشل أتلتيكو مدريد في كسر سلسلته السلبية ضد النادي الكتالوني الصغير مع المدرب دييجو سيميوني، فالتعادل في مباراة الأمس هو التعادل الثالث بين الفريقين في ثلاث مواجهات جمعت بينهما، ليصبح جيرونا 4 فريق في لاليجا يفشل أتلتيكو مدريد في تحقيق الفوز عليه مع قيادة دييجو سيميوني، بعد برشلونة (14 مباراة)، مايوركا (3 مباريات) وراسينج سانتاندير (مباراة واحدة)

وعلى الرغم من الإرهاق الذي كان ظاهرًا على الفريق الأندلسي بسبب مباراة الخميس الماضي في الدوري الأوروبي ضد أولمبياكوس، إلا أن ريال بيتيس تمكن من تحقيق الفوز على ضيفه، ريال سوسيداد، بهدف نظيف، محققًا فوزه الأول في ملعبه بعد غياب جولتين (تعادل وهزيمة)، ومتقدمًا في جدول الترتيب للمركز ال10، برصيد 19 نقطة.

وحقق بيتيس فوز بالتخصص على ريال سوسيداد الذي يعتبر الخصم المفضل للنادي الأندلسي، فبيتيس لم يهزم أي طرف في تاريخ مشاركاته في لاليجا على ملعبه أكثر من ريال سوسيداد (25 مباراة).