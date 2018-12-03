شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يبدأ استعداداته لبطل بوروندي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلي، تدريباته مساء الأحد، على الملعب الرئيسي لاستاد الاسماعيلية، ضمن تحضيرات الفريق للقاء الإياب من الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، أمام ميساجير دى نجوزي البوروندي.
وبدأ المران بمحاضرة استمرت 10 دقائق، تبعها مجموعة من تدريبات الإحماء، ثم تقسيمة على وسط الملعب شارك بها كافة اللاعبين.
اما حراس المرمى فقد ادوا تدريبات على كيفية التعامل مع العرضيات تحت قيادة سعفان الصغير .
شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يبدأ استعداداته لبطل بوروندي على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة المصرى اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي المصرى اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .