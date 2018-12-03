شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشيخ ينتظم في المران الجماعي للأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتظم أحمد الشيخ ، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الإثنين، في تدريب الفريق على ملعب التتش بالجزيرة.

وتخلص الشيخ من إجهاد عضلي، وأعلن جاهزيته للقاء المقبل، بعد ظهوره بشكل مميز في تدريبات اليوم.

ويستعد الأهلي للقاء الجونة يوم الأربعاء المقبل في الجولة السابعة المؤجلة.