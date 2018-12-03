شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو: أولادي الذين راهنت عليهم أصبحوا الآن نجوم الدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك والمنتخب الوطني السابق، والمحلل الكروي الحالي، سعادته بمستوى اللاعبين الذين اكتشفهم وأصر على تواجدهم ضمن صفوف الفرق التي قام بتدريبها.

وكتب «ميدو»، عبر حسابه بموقع «تويتر»: «أولادي الذين راهنت عليهم وراهنت على مستقبلي من أجلهم أصبحوا الآن نجوم الدوري الممتاز.. ياسر إبراهيم وأوباما ومصطفى محمد ومحمد شريف ومحمد محمود وباهر المحمدي.. عبدالعاطي وهلال وبسام ومرموش قادمين.. أجمل متعه لأي مدرب أن يعطي الفرصة للاعب شاب وبعد سنوات يثبت هذا اللاعب صحة رؤيتك».